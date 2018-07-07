На границе с РФ задержали украинца, пытавшегося вывезти запчасти к авиадвигателям

Правоохранители обнаружили запасные части к авиационным двигателям, которые используются в российской военной и пассажирской авиации и подлежат государственному экспортному контролю.

На границе с РФ задержан житель Харьковской области, пытавшийся вывезти запчасти к авиадвигателям, которые используются в российской военной и пассажирской авиации и подлежат государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей «перевозчика» правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра запчасти", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления.

В СБУ напомнили, что военно-техническое сотрудничество Украины с РФ прекращено с августа 2014 года согласно указу президента Украины и решению Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее СБУ предотвратила реализации в Украине радиоактивного вещества Радий-226.