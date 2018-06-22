СБУ предотвратила реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226 (фото, видео)

Правоохранители обнаружили специально оборудованный на частном дворе тайник на глубине более двух метров.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации предотвратили реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

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Правоохранители обнаружили специально оборудованный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса Украины, контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО "А" задержали шестерых участников организованной группировки.

"Троим из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники СБ Украины установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Сейчас проводятся следственные действия для определения их ролевого участия", - говорится в сообщении.

Изъятое вещество было направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы было идентифицирован Радий-226. Установлен источник происхождения радиоактивного вещества - оно произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией "Radiumchema".

"По выводам экспертов Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения, без экранирования и надлежащего хранения мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению двадцати гектаров. Пребывание этого радиоактивного вещества в незаконном обороте составляет существенную общественную опасность для жизни и здоровья населения и могло повлиять на экологическую безопасность в Украине. Использование Радия-226 злоумышленниками в террористических и экстремистских целях как компонент для взрывного устройства так называемой "грязной бомбы" могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне", - сообщили в Службе безопасности.

Видео: Служба безопасности Украины