Застреленный в Шевченковском районе Киева оказался полицейским - СМИ

Известно, что убитому около 35 лет, у него два ранения - оба в область груди.

В Шевченковском районе Киева на ул. Щусева сегодня, 5 июля, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Труп увидела прохожая, которая сразу сообщила об этом в полицию.

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Как сообщает "Информатор" со ссылкой на полицейских, убитым является их коллега. Жители соседнего дома говорят, что не знают этого мужчину и авто им также незнакомо. Известно, что убитому около 35 лет, у него два ранения - оба в область груди. По информации издания, мужчину обнаружили в автомобиле.

Как сообщал УНИАН, 3 июля возле азербайджанского ресторана в центре Киева убили азербайджанца, близкого к известному криминальному авторитету.