На Днепропетровщине сотрудники банка похищали средства с карточек переселенцев

Устанавливали свои пин-коды и снимали деньги.

На Днепропетровщине задержали руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривень клиентов учреждения.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, исполняющий обязанности управляющего отделением банка и его подчиненная разработали свой механизм. Они "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев.

Правонарушители самостоятельно устанавливали пин-коды и через банкоматы снимали деньги.

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Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то работники банка выдавали наличку, которую снимали из любого другого карточного счета клиентов банка.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.

По правонарушению открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.