Движение поездов между Одессой и Киевом восстановили после масштабной аварии (видео)

Ремонтные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить более 100 метров поврежденных железнодорожных путей.

Железнодорожники ликвидировали последствия аварии грузового поезда возле станции Веселый Кут в Одесской области. Первые поезда начали движение по восстановленным путям.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ремонтные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить более 100 метров поврежденных железнодорожных путей.

Отмечается, что в результате аварии 3 июля поезда пустили в объезд – они прибывали с задержкой от трех до восьми часов. Среди причин катастрофы называют изношенность рельсов или неисправность вагона.

Накануне сообщалось, что в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, движение поездов в направлении Одесса - Киев было приостановлено.

По версии полиции, машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего 12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12-ти оторвало ходовую часть.