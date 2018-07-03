На Донетчине пьяный полицейский подрезал двух братьев после ссоры возле кафе

Обоих мужчин, которые оказались родными братьями в возрасте 32 и 35 лет, доставили в городскую больницу и прооперировали.

В городе Лиман Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин возле кафе.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел поздно вечером 28 июня.

Отмечается, что 23-летний полицейский роты № 1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск находился в кафе в свободное от работы время.

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"После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - говорится в сообщении.

Обоих мужчин, которые оказались родными братьями в возрасте 32 и 35 лет, доставили в городскую больницу и прооперировали.

Полицейского, подозреваемого в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК) суд отправил под домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.