На Донетчине пьяный полицейский подрезал двух братьев после ссоры возле кафе
В городе Лиман Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин возле кафе.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел поздно вечером 28 июня.
Отмечается, что 23-летний полицейский роты № 1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск находился в кафе в свободное от работы время.
Читайте такжеВ Одессе пьяный дежурный руководил железнодорожным переездом
"После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - говорится в сообщении.
Обоих мужчин, которые оказались родными братьями в возрасте 32 и 35 лет, доставили в городскую больницу и прооперировали.
Полицейского, подозреваемого в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК) суд отправил под домашний арест.
Досудебное расследование продолжается.