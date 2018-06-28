На Житомирщине мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны в собственном дворе

54-летнего пострадавшего с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног был госпитализирован.

На Житомирщине полиция расследует обстоятельства травмирования мужчины из-за взрыва мины времен Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Луганской области мирный житель подорвался на мине

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникаций полиции Житомирской области Алла Ващенко, происшествие произошло вечером 27 июня в с. Березовка Житомирского района. В результате взрыва одного из боеприпасов времен Второй мировой войны, хранившиеся на территории частного домовладения, ранения получил 54-летний хозяин.

"Около 20.30 в Житомирское отделение полиции поступило сообщение о том, что в хозяйственном помещении одного из частных домовладений Березовки произошел взрыв и ранен хозяин",- уточнили в полиции.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины, спасатели и медики. Было установлено, что потерпевшим является 54-летний местный житель. Мужчину госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

Во время осмотра хозяйственного помещения, специалисты-взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которой были изъяты. Кроме того, внутри сарая правоохранители обнаружили еще ряд корпусов минометных мин военных лет.

Сейчас все боеприпасы и их части изъяты для направления на экспертное исследование.

Обстоятельства и причины, приведшие к событию, сейчас выясняются в ходе начатого досудебного расследования.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами (даже если эти предметы относятся к военным годам) или взрывчатыми веществами, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде заключения сроком от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, 18 июня На Киевщине мужчина подорвал себя в прямом эфире.