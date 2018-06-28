В зоне отчуждения ЧАЭС задержали трех сталкеров, среди которых - один россиянин (фото)

Попасть в зону отчуждения молодых людей побудила жажда экстремального туризма и отдыха.

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС сотрудники Житомирского пограничного отряда и полицейские обнаружили трех сталкеров.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, накануне молодые люди пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.

«В ходе реализации полученной от участкового инспектора пограничной службы отделения «Иванков» информации пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили трех человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения», - говорится в сообщении.

Нарушителями законодательства оказались мужчина и женщина - жители Киева и Хмельницкой области, а также гражданин Российской Федерации, который недавно въехал на территорию Украины через один из пунктов пропуска в Черниговской области.

«Побудила молодых людей нарушить законодательство Украины жажда экстремального туризма и отдыха», - отметили в ведомстве.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.