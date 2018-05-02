В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров: среди них – любитель экстрима из России

Правонарушителями оказались гражданин Российской Федерации, который недавно установленным порядком въехал на территорию нашего государства, и два гражданина Украины – жители Киевской и Хмельницкой областей.

В Киевской области пограничники Житомирского отряда и правоохранители Национальной полиции накануне выявили троих сталкеров-туристов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, мужчины пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

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«Вчера вечером сотрудники отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции выявили и задержали троих людей, которые в обход контрольных пунктов пытались проникнуть в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения», - уточнили в ведомстве.

Правонарушителями оказались гражданин Российской Федерации, который недавно в установленном порядке въехал на территорию нашего государства, и двое граждан Украины - жители Киевской и Хмельницкой областей.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что эти мужчины пересекли заградительный забор запретной зоны с целью экстремального туризма и отдыха.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.