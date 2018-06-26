Подстрелил ребенка: нардеп отреагировал на инцидент с его помощником под Киевом (фото, видео)

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство".

В городе Вишневом Киевской области помощник народного депутата Юлия Мамчура в состоянии алкогольного опьянения ранил 14-летнего ребенка из травматического оружия.

При этом, по предварительной информации, на месте происшествия нашли как минимум две гильзы.

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В то же время, депутат Мамчур на своей странице Facebook подтвердил, что нападающим был его помощник, а также заявил, что уволит его.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом . В свою очередь, мной принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - написал он.