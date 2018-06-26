Под Харьковом мужчина "под кайфом" разгуливал по улицам голышом (видео)
В ночь на вторник, 26 июня, в городе Чугуев Харьковской области заметили мужчину, разгуливающего по улице голышом.
Об этом сообщили в группе Честно-Pro-Чугуев в Facebook.
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Пользователи сети отмечают, что мужчина приставал к девушкам. Также со ссылкой на местную полицию сообщается, что хулиганом оказался военнослужащим 54-ой бригады.
"Как выяснилось в последствии от сотрудников Чугуевской полиции, "голый неадекват" оказался военнослужащим 54-ой бригады", - пишет один из пользователей группы.
Как сообщает "Апостроф", мужчина позже признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.
Позднее в Минобороны опровергли, что данный мужчина является военнослужащим ВСУ.
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