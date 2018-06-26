Под Харьковом мужчина "под кайфом" разгуливал по улицам голышом (видео)

09:51, 26 июня 2018
Происшествия
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Об этом сообщили в группе Честно-Pro-Чугуев в Facebook.

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Пользователи сети отмечают, что мужчина приставал к девушкам. Также со ссылкой на местную полицию сообщается, что хулиганом оказался военнослужащим 54-ой бригады.

"Как выяснилось в последствии от сотрудников Чугуевской полиции, "голый неадекват" оказался военнослужащим 54-ой бригады", - пишет один из пользователей группы. 

Как сообщает "Апостроф", мужчина позже признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.

Позднее в Минобороны опровергли, что данный мужчина является военнослужащим ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве двое пьяных военных устроили стрельбу на автовокзале. При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. У обоих при себе были военные билеты. 

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Теги: #Харьков#военный