Под Харьковом мужчина "под кайфом" разгуливал по улицам голышом (видео)

Мужчина был под действием наркотиков и приставал к девушкам.

В ночь на вторник, 26 июня, в городе Чугуев Харьковской области заметили мужчину, разгуливающего по улице голышом.

Об этом сообщили в группе Честно-Pro-Чугуев в Facebook.

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Пользователи сети отмечают, что мужчина приставал к девушкам. Также со ссылкой на местную полицию сообщается, что хулиганом оказался военнослужащим 54-ой бригады.

"Как выяснилось в последствии от сотрудников Чугуевской полиции, "голый неадекват" оказался военнослужащим 54-ой бригады", - пишет один из пользователей группы.

Как сообщает "Апостроф", мужчина позже признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.

Позднее в Минобороны опровергли, что данный мужчина является военнослужащим ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве двое пьяных военных устроили стрельбу на автовокзале. При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. У обоих при себе были военные билеты.