В Николаеве двое пьяных военных устроили стрельбу на автовокзале (фото)

При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. У обоих при себе были военные билеты.

Утром в четверг, 10 мая, на центральном автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу прямо на пассажирской платформе.

В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автовокзале размахивают пистолетом и даже стреляют, передают "Новости-N".

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Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двоих молодых парней. Во время задержания один из них оказал сопротивление. Дебоширам пришлось надеть наручники. У обоих задержанных были явные признаки алкогольного опьянения.

При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало. Из документов у обоих при себе были военные билеты.

Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении национальной гвардии, дислоцированном в г. Харькове. Второй является "дембелем" — только-только уволился в запас с воинской службы.

В Николаев они приехали вчера, поездом из Киева. Переночевали в гостинице, а утром пришли на автовокзал — по словам нацгвардейца, здесь работает его девушка.

После оформления протокола задержанных доставили в райотдел полиции.