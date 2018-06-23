Второй раз за год в центре Киева горел старинный дом (фото)

Дом на Богдана Хмельницкого, 14 уже горел в январе этого года.

Утром в центре Киева, напротив Национального академического театра российской драмы им. Леси Украинки, горел старинный отселенный дом.

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Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве, информация о пожаре по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 14 поступило в 10.09.

На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. После прибытия на место вызова было установлено, что горит крыша 5-этажного отселенного здания. В 10.29 пожар на площади 30 кв. м был локализован, в 10.47 ликвидировано.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2018 года в здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12/14 также возник пожар. Тогда огнем была охвачена одна секция на 5-м этаже отселенного дома.

К тушению пожара привлекались 22 единицы техники и 84 человека.