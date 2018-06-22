В Киеве возле Рады на машины упало дерево (фото, видео)

Из-за упавшего дерева на Грушевского образовалась пробка.

На улице Грушевского в Киеве на проезжую часть со стороны Мариинского парка рухнуло дерево.

По словам очевидцев, получили повреждения машины, которые были припаркованы на обочине. У одного из авто разбито лобовое стекло.

Читайте такжеВ Киеве во время грозы ветка дерева убила женщину

Инцидент произошел недалеко от здания Верховной Рады, напротив домов по адресу ул.Грушевского, 28.

Движение в сторону украинского парламента затруднено.

По данным сервиса Google по состоянию на 12:00, из-за инцидента образовались пробки.