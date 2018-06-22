В Киеве возле Рады на машины упало дерево (фото, видео)
13:28, 22 июня 2018Происшествия
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Из-за упавшего дерева на Грушевского образовалась пробка.
На улице Грушевского в Киеве на проезжую часть со стороны Мариинского парка рухнуло дерево.
По словам очевидцев, получили повреждения машины, которые были припаркованы на обочине. У одного из авто разбито лобовое стекло.
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Инцидент произошел недалеко от здания Верховной Рады, напротив домов по адресу ул.Грушевского, 28.
Движение в сторону украинского парламента затруднено.
На улице Грушевского на автомобиль упало дерево
По данным сервиса Google по состоянию на 12:00, из-за инцидента образовались пробки.
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