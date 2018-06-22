В Киеве возле Рады на машины упало дерево (фото, видео)

13:28, 22 июня 2018
Происшествия
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На улице Грушевского в Киеве на проезжую часть со стороны Мариинского парка рухнуло дерево.

По словам очевидцев, получили повреждения машины, которые были припаркованы на обочине.  У одного из авто разбито лобовое стекло.

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Инцидент произошел недалеко от здания Верховной Рады, напротив домов по адресу ул.Грушевского, 28.

Движение в сторону украинского парламента затруднено.

По данным сервиса Google по состоянию на 12:00, из-за инцидента образовались пробки.

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Теги: #Киев#дерево упало на авто#перекрытие Грушевского