В Днепре горел завод по изготовлению обоев (видео)
11:05, 22 июня 2018Происшествия
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В Днепре на предприятии на проспекте Богдана Хмельницкого горел цех, в котором хранились отходы бумаги от изготовления обоев.
На предприятии в Днепре горели бумажные отходы. В Днепре на предприятии на проспекте Богдана Хмельницкого горел цех в котором хранились отходы бумаги от изготовления обоев.
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Пожар распространился на площадь в 30 квадратных метров.
Травмированных и погибших нет.
В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и 11 человек личного состава.
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