В Днепре горел завод по изготовлению обоев (видео)

В Днепре на предприятии на проспекте Богдана Хмельницкого горел цех, в котором хранились отходы бумаги от изготовления обоев.

На предприятии в Днепре горели бумажные отходы. В Днепре на предприятии на проспекте Богдана Хмельницкого горел цех в котором хранились отходы бумаги от изготовления обоев. Читайте такжеСтала известна причина пожара на АЗС под Киевом (видео) Пожар распространился на площадь в 30 квадратных метров. Травмированных и погибших нет. В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и 11 человек личного состава.

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