В Днепре горел завод по изготовлению обоев (видео)

11:05, 22 июня 2018
Происшествия
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На предприятии в Днепре горели бумажные отходы. В Днепре на предприятии на проспекте Богдана Хмельницкого горел цех в котором хранились отходы бумаги от изготовления обоев.

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Пожар распространился на площадь в 30 квадратных метров.

Травмированных и погибших нет.

В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и 11 человек личного состава.

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Теги: #завод#пожежа