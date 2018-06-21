Во Львове женщина попала под трамвай и осталась без ноги

Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Во Львове на улице Княгини Ольги 42-летняя женщина попала под трамвай. В результате полученных травм врачам пришлось ампутировать женщине ногу.

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Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, происшествие случилось около 15.00. Под трамвай попала женщина, 1976 года рождения, жительница пгт. Бориня, Турковского района Львовской области.

По словам врачей, после операции женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

"Как сообщил главный врач коммунальной 8-й городской клинической больницы Василий Обаранец, женщину, которая попала под трамвай, уже прооперировали, она в реанимации. Ее состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет. В частности, женщине провели ампутацию правой ноги", - говорится в сообщении Львовского горсовета.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Одессе поломанный трамвай сорвался с горы, круша все на своем пути.