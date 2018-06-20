В Одессе поломанный трамвай "сорвался" с горки, круша все на своем пути (фото, видео)

Трамвай был неисправен и маневровый водитель перегонял его в депо, чтобы там поставить на ремонт.

Авария с участием трамвая произошла сегодня, 20 июня, около полудня на Балковской улице в Одессе.

Как пишет Думская, трамвай слетел со спуска Маловского, снес опору электропередач и повредил легковой автомобиль.

По предварительным данным никто не пострадал.

Как сообщили изданию в пресс-службе "Одесгорэлектротранса", вагон маршрута №15 был неисправен, маневровый водитель перегонял его в депо, чтобы там поставить на ремонт.

"По невыясненным пока причинам вагон начал катиться назад, сбил опору, положил сеть. Пассажиров в нем не было", - отметили на предприятии.

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Ремонтные службы оперативно приступили к устранению последствий аварии - уже убрали трамвай и столб. На месте работала также полиция.

Как передает "Думская", трамвай задел автомобиль «Форд», но водитель не пострадал. Последствия аварии оперативно устраняются, однако на Балковской по-прежнему затруднено движение.

В свою очередь сотрудники "Одесгорэлектротранса", пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что авария могла произойти из-за нерабочего аккумулятора.

"Трамвай старый, аккумуляторы давно не работают, и когда на линии пропадает подача электроэнергии, при неработающем аккумуляторе все системы трамвая отказывают", - пояснил собеседник издания.

Видео: Думская Нет

Напомним, в 2010 году на этом же месте произошла подобная авария: во время движения со спуска у трамвая отказали тормоза, и он пролетел по ул. Маловского, а на повороте перевернулся и упал на автомобиль «Таврия». Водитель легковушки погиб. Трамвай тоже перегоняли, и в салоне не было пассажиров.