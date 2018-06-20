Полиция о столкновениях в Харькове: никто не пострадал и задержанных нет, но дело возбудили

В Харькове полиция расследует столкновения у здания горсовета как хулиганство.

В Харькове по факту столкновений возле здания городского совета полиция начала уголовное производство по статье хулиганство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел полиции сегодня, 20 июня, в 10:10.

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По сведениям полиции, выездом на место происшествия установлено, что накануне группа из 20 человек, представителей общественной организации, подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерением посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила только двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого представители охранной фирмы распылили неизвестное вещество.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По открытому уголовному производству проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.

К этому часу в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных нет.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня перед началом сессии горсовета произошли столкновения между работниками муниципальной охраны и активистами, которые протестовали против строительства возле стадиона «Металлист» многоэтажки.

На первом и втором этажах здания горсовета активисты зажгли файеры. Во время столкновений был распылен слезоточивый газ.