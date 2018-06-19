Жители Кривого Рога паникуют из-за возможного появления серийного убийцы девушек (видео)

Ни одного подозреваемого в деле о жестоких убийствах в Кривом Роге пока нет.

В Кривом Роге после убийства двух девушек в течение двух недель в полицию поступают многочисленные обращения о подозрительных мужчинах. Их массово проверяют, однако ни одного подозреваемого у следователей пока нет.

Как сообщает ТСН, жертвами истерии в соцсетях становятся обычные мужчины, которых сравнивают с распространенным правоохранителями фотороботом. В интернет выкладывают видео с проверками подозрительных лиц на улицах, часто под многообещающими заголовками "Маньяк пойман". Однако в действительности подозреваемых и тем более задержанных по подозрениям в убийствах пока нет.

Анатолий Лагутин стал фигурантом одного из таких роликов – его проверили и отпустили, но фотография "в роли" задержанного маньяка уже облетела соцсети. "Попробуй теперь объяснить, что это не так! Они же не будут спрашивать, я это или не я. Как-то страшно самому выходить из дома", - признается житель Кривого Рога.

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Паника началась после того, как за две недели в городе нашли двух девушек мертвыми и без одежды - одну в парке, другую на территории больницы. Однако в полиции пока не могут прояснить ситуацию.

"Есть как схожие, так и отличительные черты. К тому времени, как не будет задержан и не установлен злоумышленник, говорить о том, что это сделал один человек, мы не можем", - пояснил руководитель полиции города Николай Верповський.