В Кривом Роге обнаружили мертвую девушку без одежды

Это уже второе убийство девушки в Кривом Роге за две недели.

В четверг, 14 июня, в Кривом Роге возле больницы обнаружили тело 21-летней девушки без одежды. Позже на шее девушки были обнаружены ссадины и синяки.

Как передает ТСН, обстоятельства смерти устанавливают. Тело отправили на экспертизу.

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"Примерно две недели назад в городском парке было обнаружено тело молодой девушки. Но пока связывать эти два убийства мы не можем, поскольку нет заключения экспертов", - говорят в полиции Днепропетровщины.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове нашли труп учительницы.