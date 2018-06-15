В Кривом Роге обнаружили мертвую девушку без одежды
В четверг, 14 июня, в Кривом Роге возле больницы обнаружили тело 21-летней девушки без одежды. Позже на шее девушки были обнаружены ссадины и синяки.
Как передает ТСН, обстоятельства смерти устанавливают. Тело отправили на экспертизу.
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"Примерно две недели назад в городском парке было обнаружено тело молодой девушки. Но пока связывать эти два убийства мы не можем, поскольку нет заключения экспертов", - говорят в полиции Днепропетровщины.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове нашли труп учительницы.