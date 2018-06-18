В Одесской области в море утонул 10-летний мальчик, пока за ним шла тренер-воспитатель (фото)

Мальчика в море накрыло волной, и он исчез из виду. Спасатели ищут его тело.

В с. Приморское Килийского района Одесской области сегодня в Черном море утонул 10-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в 11.40 к спасателям обратилась тренер баскетбольной команды детско-юношеской спортивной школы города Килия. Заявительница рассказала, что она с командой в составе 32 ребенка приехала на один день на отдых в Приморское.

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«На пляже детей разделили на две команды, они зашли в море, где играли и купались. Затем тренер и два завуча позвали детей на берег. Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели одного из игроков – 10-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и начала движение в сторону ребенка. Однако в следующее мгновение волна накрыла его с головой, и он исчез…», - сообщили в главке.

На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. По данным главы Килийской отдельной территориальной общины Павла Бойченко, потерпевший – ученик школы города Килия.

«В Приморском произошел несчастный случай. Утонул ученик второй школы города Килия. Идет поиск тела... Соболезнования родным и близким», - сказал Бойченко.

Сейчас на месте продолжается спасательно-поисковая операция.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Харькове 13-летний мальчик поспорил, что переплывет реку, и утонул.