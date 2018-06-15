В Харькове 13-летний мальчик поспорил, что переплывет реку, и утонул

Мальчик поспорил с другом, что переплывет реку, но из-за сильного течения неподалеку дамбы он попал в водоворот и утонул.

В Харькове при попытке переплыть реку Лопань утонул 13-летний мальчик.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация об обнаружении тела мальчика поступила в Новобаварский отдел полиции 14 июня около 18 часов.

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По предварительным данным, 13-летний харьковчанин поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.

Тело ребенка нашли водолазы.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Сейчас работники Новобаварского отдела полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, ранее на Прикарпатье мужчина спас троих детей, но утонул сам.