В Киеве сообщили о минировании трех судов
16:22, 15 июня 2018Происшествия
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На месте работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Взрывотехники и полиция проверяют информацию о заминировании трех судов в Киеве / фото УНИАН
Полиция получила сообщение о минировании трех столичных судов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве.
Аноним сообщил о заминировании Шевченковского, Соломенского и Печерского райсудов Киева.
"Работают следственно-оперативные группы и взрывотехники", - отметили в полиции.
Как сообщал УНИАН, 13 июня уже поступала информация о заминировании Соломенского суда. Информация не подтвердилась.
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