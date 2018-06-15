В Киеве сообщили о минировании трех судов

На месте работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.

Полиция получила сообщение о минировании трех столичных судов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве.

Аноним сообщил о заминировании Шевченковского, Соломенского и Печерского райсудов Киева.

"Работают следственно-оперативные группы и взрывотехники", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 13 июня уже поступала информация о заминировании Соломенского суда. Информация не подтвердилась.