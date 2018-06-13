В Киеве «заминировали» Соломенский суд, сотрудники эвакуированы – адвокат

На место прибыли взрывотехники и чрезвычайные службы, в здании суда ищут взрывчатку.

Здание Соломенского райсуда Киева на Вознесенском спуске "заминировали", сотрудники суда эвакуированы правоохранителями.

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Об этом в Facebook сообщает адвокат Юрий Иващенко. По его словам, на месте работают взрывотехники.

Напомним, 13 июня в Киеве проходят полицейские учения, в связи с чем жителей столицы просят не паниковать.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня неизвестный сообщил о заминировании четырех столичных станций метро. Анонимный звонок оказался ложным.