В Киеве «заминировали» Соломенский суд, сотрудники эвакуированы – адвокат

15:10, 13 июня 2018
Происшествия
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Соломенский райсуд прервал работу из-за сообщения о минировании / фото Facebook - Юра Иващенко

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Об этом в Facebook сообщает адвокат Юрий Иващенко. По его словам, на месте работают взрывотехники. 

Напомним, 13 июня в Киеве проходят полицейские учения, в связи с чем жителей столицы просят не паниковать.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня неизвестный сообщил о заминировании четырех столичных станций метро. Анонимный звонок оказался ложным.

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Теги: #суд#минирование#Киев