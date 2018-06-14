На Прикарпатье ищут мужчину, который спас трех детей и не смог выбраться из воды (видео)

Поиски тела мужчины продолжаются.

На реке Днестр в Ивано-Франковской области пропал под водой 31-летний мужчина, который бросился спасать троих тонущих детей. ЧП произошло 13 июня, в 17.15, возле села Михальче Городенковского района.

"По предварительной информации, во время отдыха трое детей начали тонуть в реке Днестр, и житель Ивано-Франковска вместе с женой бросился спасать детей. Мужчина, выталкивая детей из глубины, передал их супруге, а сам нырнул под воду, и больше не появлялся. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег. Состояние детей удовлетворительное", – сообщили в ГСЧС.

Читайте такжеВ Киеве 13 водолазов ищут одного из трех мужчин, которые перевернулись на лодке и погибли

Поиски тела мужчины продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в Голосеевском районе Киева гребец нашел утопленника.