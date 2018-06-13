На Пейзажной аллее в Киеве неуправляемый внедорожник съехал с крутого склона (видео)

В конце своего пути Hyundai уперся в гаражи, смяв по дороге дерево и оградительный столбик.

Вечером во вторник, 12 июня, на Пейзажной аллее неуправляемая машина слетела со склона и врезалась в гаражи.

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Как сообщает Наш Киев, по словам свидетелей происшествия, водитель припарковал свой Hyundai Tucson на аллее рядом с крутым склоном, после чего вышел из салона и решил заняться ремонтом машины. По неизвестной причине автомобиль «дал газу» и покатился вперед и дальше вниз по склону со включенными фарами и открытым капотом. Водитель попытался остановить машину, но тщетно.

В конце своего пути Hyundai уперся в гаражи, смяв по дороге дерево и оградительный столбик. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, на набережной в Киеве пешеход перебегал дорогу в 80 м от перехода и остался без головы.