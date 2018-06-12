На Закарпатье женщина из ревности зарубила мужа топором - полиция

По данным полиции, женщина убила мужчину топором и пыталась скрыть преступление.

В селе Верхний Студеный Межгорского района Закарпатской области полиция задержала 27-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве из ревности 32-летнего мужчины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области, в воскресенье, 10 июня, в 23:58 на линию «102» поступила информация об обнаружении на обочине дороги тела мужчины.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой объяснили, что мужчину у своего дома обнаружила 27-летняя женщина. Тело имело явные признаки насильственной смерти, его направили на экспертизу.

Следователи установили, что погибший - 32-летний житель Сколевского района Львовской области. Специалисты кинологического центра ГУНП нашли орудие убийства - топор.

«В ходе следствия полиция установила, что мужчину на почве ревности убила женщина, которая якобы и обнаружила тело», - говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Следствие по делу продолжается.