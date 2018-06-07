В Одессе полиция установила личность злоумышленника, избившего американского певца - ученика Фрэнка Синатры

Как выяснилось, на него напал его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у пострадавшего давний конфликт.

В Одессе полиция установила личность злоумышленника, избившего американского певца Билла Уоррена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

«Как выяснилось, ему подбил глаз его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у пострадавшего давний конфликт. Надо отметить, что оба ведут достаточно свободный и разгульный образ жизни в Одессе, люди отдыхают», - заявил Форостяк.

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В то же время он признает, местным правоохранителям следует обратить внимание на «качество предоставления полицейских услуг иностранцам».

«Мы пытаемся вместе сделать Одессу гостеприимным туристическим центром, потому что именно этот случай действительно выявил ряд недостатков», - отметил советник.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 июня в Одессе мужчина в ходе конфликта избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена – обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры.

Изначально сообщалось, что по словам потерпевшего, злоумышленник является малоизвестным ему человеком. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.