СМИ о перестрелке в Харькове: "титушка" "отжимал" квартиру (фото)

По источникам СМИ, раненным мужчиной является Артур Марабян - экс-лидер местных "титушек" времен Евромайдана.

В центре Харькова, на улице Чайковского, 7/9, произошла стрельба. Конфликт начался еще утром, когда неизвестные люди пришли выселять харьковчанку Наталью из квартиры, которая принадлежала ее бывшему мужу. После развода он ее продал, и женщина не была прописана в квартире.

А сегодня туда пришли люди, которые представились как "представители собственника" и начали выламывать дверь, передает 057.

На данный момент известно, что представители собственника применили огнестрельное оружие и ранили двоих человек - мужчину и женщину.

"Стреляли двое человек из пистолетов, ранили знакомого в руку, после чего они сразу же убежали. Их было человек 30. Все были в спортивных костюмах", - рассказал очевидец.

По источникам СМИ, раненным мужчиной является Артур Марабян - один из основателей клуба рукопашного боя "Оплот" и экс-лидер местных "титушек" времен Евромайдана.

Читайте такжеНа Киевщине напали на работников "Укрпочты" и украли предназначенные для пенсий 200 тысяч - введен план "Сирена" (фото)

"Марабян приехал туда "отжимать" квартиру и представился бойцом "Азова". Об этой ситуации узнали наши бойцы от источников. Мы приехали на место, завязалась словесная перепалка. Она переросла в более серьезный конфликт. Мы ни в кого не стреляли. На данный момент задержаны 7 человек из Нацкорпуса", - рассказал активист Нацкорпуса Константин.

В Харькове полиция начала расследование по факту драки и стрельбы в центре города.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, в Киевский отдела полиции около 16:00 поступила информация от граждан о том, что на улице Чайковского происходит драка и слышны выстрелы.

По сведениям полиции, в результате происшествия два человека доставлены в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи. У 33-летнего мужчины медики констатировали ранение верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ушибы и раны лица.

Предварительно установлено, что конфликт возник между дома группами граждан, его причина сейчас выясняется.

В отдел полиции доставлены 7 человек, участников данного происшествия. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.