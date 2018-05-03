Хотели добить молотком в голову: "киборг" рассказал о нападении на него в Киеве

После нападения бойцу провели операцию. Сейчас он находится в больнице.

Боец АТО Дмитрий Иващенко (Вербич) рассказал детали совершенного на него нападения вечером 2 мая.

По его словам, на него напали пять человек около 7 вечера в Подольском районе столицы, передает Громадське радіо.

"Я почувствовал удар в спину и еще не понял, что произошло. Когда развернулся обратно – получил из газового баллона очень мощную струю в глаза, почти сразу перестал видеть", — рассказал боец.

Затем парень почувствовал, что его окружают, и попытался убежать. "Вижу, что не убегу, ноги не слушаются. Разворачиваюсь и начинаю отбиваться. Левый глаз немного открылся, начинаю им видеть: слева двое вооруженных мужчин, у одного нож, у другого, кажется, молоток. Их удары я отбиваю рукой, после чего дело летит молоток, и я отпрыгнул", — рассказывает Дмитрий.

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По его словам, удар молотка четко был направлен в голову, но ему удалось отпрыгнуть. Впоследствии парень отступил к арке, где получил еще серию ударов.

Он рассказывает, что отбивался, после чего нападавшие решили скрыться с места.

"Я отступаю в арку, далее идет серия ударов, я отделываюсь, они видят, что дело затягивается, у них не получается закончить дело и тогда убегают", — говорит Иващенко.

Он также рассказывает, что среди нападавших было двое девушек, одна из которых снимала на видео процесс. По словам Дмитрия, девушки забрали его сумку, которую оторвало в процессе драки. Потом парень заметил, что на спине у него глубокая рана.

По словам Иващенко, он догадывается, что нападение может быть связано с его участием в АТО. "Я был одет в футболку с Исой Мунаевым, героем Украины, и в военные шорты и панаму. Думаю, что на это среагировали", - рассказал парень.

Дмитрий Иващенко говорит, что раньше у него не было конфликтов и угроз. 2 мая бойцу провели операцию. По прогнозам медиков, в больнице он будет находиться около недели.

Напомним, пятеро человек напали в Киеве на бывшего бойца АТО, защитника ДАПа Дмитрия Иващенко (Вербича). Полиция обнародовала видео нападения.