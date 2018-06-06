Депутата, который укусил полицейского во время противостояния "Батькивщины" и БПП в Цеберково, выпустили из-под стражи

Депутат настаивает, что инцидент надуман, и он никого не кусал: "Возможно, милиционер зацепился за что-то острое, когда на избирательном участке произошла потасовка".

Великомихайловский районный суд Одесской области избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста депутату Черноморского городского совета Василию Бугайчуку (фракция «Батькивщина»), который подозревается в том, что 3 июня в селе Цебриково во время конфликта на избирательном участке укусил полицейского.

Как сообщили УНИАН в близком окружении депутата, соответствующая мера пресечения сроком на 2 месяца была избрана депутату накануне.

В частности, арест предполагает пребывание дома с 20.00 до 8.00.

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Адвокат депутата горсовета и сам подозреваемый настаивают, что инцидент «с укусом пальца» - надуман, Бугайчук никого не кусал.

«Поэтому у прокуратуры нет каких-либо доказательств того, что Василий кусался или предпринимал другие насильственные действия в отношении полицейского. Возможно, правоохранитель зацепился за что-то острое, когда на избирательном участке произошла толкотня», - сказал УНИАН представитель политсилы.

По его данным, до избрания меры пресечения член областного бюро ВО «Батькивщина» Бугайчук находился в изоляторе временного содержания Раздельнянского отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в полиции проинформировали, что один из депутатов горсовета Черноморска в селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области во время конфликта на избирательном участке укусил полицейского и нанес ему телесные повреждения. Депутата задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По словам представителя Одесской областной госадминистрации, противостояние в Цебриково происходило между представителями «Батькивщины» и БПП.

Напомним, в июле 2016 года в Черноморске Одесской области на Бугайчука было совершено покушение. В результате депутат получил ранение ноги и был доставлен в больницу. Тогда открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, недавно мэр Дрогобыча ударил активиста.