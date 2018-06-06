Украинский режиссер Кантер снял свое самоубийство на видео – полиция

Представитель полиции подтвердил журналистам, что Кантер застрелился в емкости резервуара для воды.

Украинский режиссер, писатель, волонтер, участник Антитеррористической операции на Донбассе Леонид Кантер заснял совершение своего самоубийства на видео.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На данный момент установлено, что смерть наступила в резервуаре для воды - она ​​была снята им самим на видео", - сказал спикер.

По его словам, найденное у его тела оружие и видеоматериалы уже приобщены к материалам уголовного производства и отправлены на экспертизу.

"Но уже сейчас по предварительным выводам судмедэкспертов, все указывает на то, что это было самоубийство", - отметил Тракало.

Он отметил, что полиция расследует уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

«Было доведение до самоубийства или нет, будет выяснено в ходе досудебного расследования», - добавил представитель Нацпоолиции.

Напомним, 4 июня известный украинский режиссер Леонид Кантер наложил на себя руки. Перед самоубийством он оставил несколько записок, в которых пояснил мотивы этого шага.

В 2003 году Кантер основал киностудию "Lizard Films", которая сняла около 50 коротометражок. Среди них документальная лента о Донецком аэропорту.