Выпустили два десятка пуль: в полиции рассказали подробности инцидента с расстрелянным Range Rover под Киевом

По данным полиции, по автомобилю было произведено около двух десятков выстрелов, кроме того, он въехал в столб.

В селе Гореничи под Киевом по Range Rover, в котором обнаружено тело 23-летнего мужчины, было выпущено около двух десятков пуль, кроме того, автомобиль въехал в столб.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

«Да, действительно, по предварительной информации, по автомобилю было произведено около двух десятков выстрелов», - сообщил он.

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«Погиб мужчина, 1994 года рождения, от чего он погиб - выяснит судебно-медицинская экспертиза: от пуль или от ДТП, так как машина въехала в столб», - отметил Жукович.

По его словам, по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

Жукович отметил, что автомобиль не принадлежал вице-президенту Федерации бокса Киева Александру Лищенко, о чем сообщал ряд СМИ.

Также правоохранители пока не владеют информацией, что в автомобиле во время инцидента находился именно этот человек.

«Единственное, что могу сказать - мы проверим информацию - был он там или не был. Об этом будет сообщено позже, когда мы проведем хоть какие-то оперативно-розыскные и следственные действия», - сказал Жукович.

Как сообщал УНИАН, в Гореничах под Киевом в Range Rover было обнаружено тело 23-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По некоторым данным, в автомобиле находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича").