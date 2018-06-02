В центре Каменца-Подольского загорелось здание бывшего отеля (фото, видео)
23:07, 02 июня 2018Происшествия
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По состоянию на 22:04 пожар набирал масштабов. Причина возгорания пока неизвестна.
На месте работают спасатели / фото 3849.com.ua
В центре Каменца-Подольского горит бывший отель "Украина", в социальных сетях активно стали появляться фото и видео с места событий.
Как сообщает местное издание 3849.com.ua, спасатели уже прибыли на место происшествия, работает несколько бригад.
По состоянию на 22:04 пожар набирал масштабов. Причина возгорания пока неизвестна.
фото 3849.com.ua
фото 3849.com.ua
Видео: 3849.com.ua
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