В центре Каменца-Подольского загорелось здание бывшего отеля (фото, видео)

По состоянию на 22:04 пожар набирал масштабов. Причина возгорания пока неизвестна.

В центре Каменца-Подольского горит бывший отель "Украина", в социальных сетях активно стали появляться фото и видео с места событий. Как сообщает местное издание 3849.com.ua, спасатели уже прибыли на место происшествия, работает несколько бригад. По состоянию на 22:04 пожар набирал масштабов. Причина возгорания пока неизвестна. Видео: 3849.com.ua

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