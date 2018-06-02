В центре Каменца-Подольского загорелось здание бывшего отеля (фото, видео)

23:07, 02 июня 2018
Происшествия
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На месте работают спасатели / фото 3849.com.ua

В центре Каменца-Подольского горит бывший отель "Украина", в социальных сетях активно стали появляться фото и видео с места событий.

Как сообщает местное издание 3849.com.ua, спасатели уже прибыли на место происшествия, работает несколько бригад.

По состоянию на 22:04 пожар набирал масштабов. Причина возгорания пока неизвестна.

фото 3849.com.ua
фото 3849.com.ua

Видео: 3849.com.ua

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Теги: #пожар#Камянец-Подольский