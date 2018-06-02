После шести дней тушения спасателям удалось ликвидировать масштабный лесной пожар на Херсонщине

Возгорание началось 28 мая. Огнем было охвачено около 130 га.

Масштабный лесной пожар вблизи села Раденск в Херсонской области ликвидирован.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия дежурят пожарные и работники лесхоза.

К дежурству привлечены один пожарный автомобиль и 2 человека личного состава Главного управления ГСЧС в Херсонской области; 5 пожарных автомобилей и 10 человек личного состава лесхоза.

Как сообщал УНИАН, днем 28 мая вблизи с. Раденск Олешковского района на Херсонщине в лесу возник пожар площадью около 130 га.