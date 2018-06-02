На Житомирщине подросток во время селфи на крыше поезда получил ожоги почти половины тела

Ребенок был травмирован около 19.00, работник железной дороги нашел подростка около 22.00 и вызвал медиков.

В Житомирской области 10-летний подросток во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела.

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Как сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, вечером 1 июня в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчика с термическими ожогами тела, которые он получил во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушица Коростенского района.

Предварительно установлено, что ребенок получил травмы около 19.00, работник железной дороги нашел подростка около 22.00 и вызвал медиков скорой помощи.

По информации врачей, мальчик получил термические ожоги электротоком около 40% тела, пока его состояние тяжелое.

По данному факту полицией начато уголовное производство.