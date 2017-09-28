В Житомире 13-летний подросток получил сильные ожоги, делая селфи на крыше поезда
Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция начала расследование.
В Житомире полиция устанавливает обстоятельства тяжелого травмирования электротоком 13-летнего подростка, который делал фото на крыше поезда. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.
По предварительным данным, парень забрался на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. Полицией начато расследование.
Так, 27 сентября около 18.50 в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о травмировании подростка на одном из железнодорожных путей недалеко от Житомирского железнодорожного вокзала.
Читайте такжеВ Киевской области еще один подросток погиб, пытаясь сделать селфи
«На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото. Он прикоснулся к электрической дуге, вследствие чего получил поражение. Очевидцем происшествия стал местный охранник, который вызвал скорую помощь и полицию», - уточнили правоохранители.
13-летний житель Житомира был госпитализирован в Житомирскую областную больницу. По оценкам медиков, он получил ожоги около 60% тела и находится в тяжелом состоянии.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе при попытке сделать селфи на крыше поезда погиб подросток.