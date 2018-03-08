На Житомирщине перевернулся рейсовый автобус без пассажиров (фото)

Происшествие произошло на 233 км автодороги "Киев-Ковель".

На Житомирщине перевернулся рейсовый автобус без пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

7 марта в 10:53 отделение олевских спасателей в составе 5 человек привлекалось к проведению аварийно-спасательных работ по деблокированию водителя из поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия автобуса.

Происшествие произошло на 233 км автодороги "Киев-Ковель". Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство занесло на обочину и он перевернулся на бок. К счастью, пассажиров в салоне не было.

Бойцы ГСЧС с помощью бензореза срезали люк на крыше автобуса и через него достали водителя. Мужчина не пострадал и от госпитализации отказался.