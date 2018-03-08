На Житомирщине перевернулся рейсовый автобус без пассажиров (фото)
13:39, 08 марта 2018Происшествия
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Происшествие произошло на 233 км автодороги "Киев-Ковель".
ГСЧС в Житомирской области
На Житомирщине перевернулся рейсовый автобус без пассажиров.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
7 марта в 10:53 отделение олевских спасателей в составе 5 человек привлекалось к проведению аварийно-спасательных работ по деблокированию водителя из поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия автобуса.
Происшествие произошло на 233 км автодороги "Киев-Ковель". Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство занесло на обочину и он перевернулся на бок. К счастью, пассажиров в салоне не было.
Бойцы ГСЧС с помощью бензореза срезали люк на крыше автобуса и через него достали водителя. Мужчина не пострадал и от госпитализации отказался.
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