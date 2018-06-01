Убийство депутата в Черкассах: 15 лет назад депутат застрелил свою жену и закопал ее в лесу (видео)

По словам журналиста, Гура убил свою жену "потому, что она слишком много знала". Охранник помогал депутату спрятать тело женщины.

Продолжение истории убийства черкасского депутата Сергея Гуры обрастает новыми жуткими подробностями. Его убийцу Николая Гончара выписали из больницы и он дал показания полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Они были знакомы более 30 лет. 15 лет назад, на глазах у Гончара, Гура застрелил свою жену. Полиция нашла место захоронения молодой женщины. Охранник помогал депутату закопать тело женщины.

Он сотрудничал с депутатом с 1990 года. По словам журналиста Валерия Воротника, Гура убил свою жену "потому, что она слишком много знала". Ее тело положили в клетчатую сумку, но она была еще жива. Гура добил ее еще одним выстрелом прямо в багажнике.

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После убийства депутат якобы стал больше доверять охраннику и даже доверил ему руководство своим рыболовным бизнесом. Когда дела в бизнесе ухудшились, Гура обвинил во всем охранника и начал угрожать ему.

После ссоры и угроз охранник застрелил Гуру.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисном помещении. Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.