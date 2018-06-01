Убийство депутата в Черкассах: 15 лет назад депутат застрелил свою жену и закопал ее в лесу (видео)

21:13, 01 июня 2018
Происшествия
1232 0

Продолжение истории убийства черкасского депутата Сергея Гуры обрастает новыми жуткими подробностями. Его убийцу Николая Гончара выписали из больницы и он дал показания полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Они были знакомы более 30 лет. 15 лет назад, на глазах у Гончара, Гура застрелил свою жену.  Полиция нашла место захоронения молодой женщины. Охранник помогал депутату закопать тело женщины. 

Он сотрудничал с депутатом с 1990 года. По словам журналиста Валерия Воротника, Гура убил свою жену "потому, что она слишком много знала".  Ее тело положили в клетчатую сумку, но она была еще жива. Гура добил ее еще одним выстрелом прямо в багажнике.

Читайте такжеСтрельба в Черкассах: депутата от "Батькивщины" убил его бывший охранник - СМИ

После убийства депутат якобы стал больше доверять охраннику и даже доверил ему руководство своим рыболовным бизнесом. Когда дела в бизнесе ухудшились, Гура обвинил во всем охранника и начал угрожать ему.

После ссоры и угроз охранник застрелил Гуру.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисном помещении. Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #депутаты#самоубийство#Черкассы