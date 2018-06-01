Убийство депутата в Черкассах: 15 лет назад депутат застрелил свою жену и закопал ее в лесу (видео)
Продолжение истории убийства черкасского депутата Сергея Гуры обрастает новыми жуткими подробностями. Его убийцу Николая Гончара выписали из больницы и он дал показания полиции.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Они были знакомы более 30 лет. 15 лет назад, на глазах у Гончара, Гура застрелил свою жену. Полиция нашла место захоронения молодой женщины. Охранник помогал депутату закопать тело женщины.
Он сотрудничал с депутатом с 1990 года. По словам журналиста Валерия Воротника, Гура убил свою жену "потому, что она слишком много знала". Ее тело положили в клетчатую сумку, но она была еще жива. Гура добил ее еще одним выстрелом прямо в багажнике.
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После убийства депутат якобы стал больше доверять охраннику и даже доверил ему руководство своим рыболовным бизнесом. Когда дела в бизнесе ухудшились, Гура обвинил во всем охранника и начал угрожать ему.
После ссоры и угроз охранник застрелил Гуру.
Ранее сообщалось, что в четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисном помещении. Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.