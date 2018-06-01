Решил подзаработать: на Львовщине подросток распространял компьютерный вирус-шифровальщик

Вирус предназначался для шифрования файлов на пораженных устройствах с последующим требованием выкупа за его дешифрование.

Работники киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины уличили 17-летнего жителя Львовской области в причастности к созданию канала распространения вредоносного программного обеспечения.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, несовершеннолетний с 2016 года занимался распространением вредоносного программного обеспечения, предназначенного для создания вируса-шифровальщика без наличия у него специальных знаний.

Отмечается, после поражения устройств происходило шифрование файлов с последующим требованием выкупа за его дешифрование.

Правоохранители провели обыски по месту регистрации и проживания хакера.

"Правоохранители изъяли ноутбук и компьютерные системные блоки, на которых хранилось различное вредоносное программное обеспечение. Кроме того установлено, что с данных устройств происходила авторизация учетных записей на различных хакерских форумах", - говорится в сообщении.

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Также полиция устанавливает количество пораженных вирусом компьютеров; проверяет, причастен ли несовершеннолетний к международной хакерской группировке; устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой международной преступной группировке.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 363-1 (Препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи), ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.