В госохране заявили, что сбившее в Киеве 13-летнего велосипедиста авто не имеет отношения к президентскому кортежу

По его словам, автомобили, которые сопровождают охраняемых лиц, могут нарушать правила дорожного движения, но с соблюдением требований безопасности для других участников дорожного движения.

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заверяет, что автомобиль, который вечером 31 мая сбил подростка на велосипеде в Дарницком районе Киева, не принадлежит Управлению госохраны и не имеет отношения к кортежу, который сопровождает президента Украины.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, была ли черная машина машиной сопровождения, которая двигалась впереди кортежа, Гелетей сказал: "Она не имела отношения к Управлению госохраны".

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Отвечая на вопрос журналистов, соблюдают ли автомобили УГО правила дорожного движения, в частности, ограничение скорости в населенных пунктах до 50 километров в час, он сказал: "Есть правила дорожного движения, а есть правила сопровождения лиц, которые охраняются, первых лиц, приезжающих в наше государство. И у государства есть обязанность обеспечить их безопасность. Никто не застрахован, что работник полиции совершит ДТП. Мы проводим учения и инструктажи, чтобы безопасность (охраняемых лиц - УНИАН) была связана с соблюдением правил дорожного движения".

Как сообщал УНИАН, авария с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, произошла на проспекте Григоренко в Дарницком районе 31 мая около 21.00. Автомобиль «Фольксваген» сбил мальчика, который ехал на велосипеде.

В результате ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила мальчика в больницу.

Оба сотрудника полиции, находившиеся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на «драгере»: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь. Кроме того, полицейских доставили к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности устанавливают все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование.