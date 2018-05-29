В Черновицкой области турист упал со скалы

Мужчина отправился в горы один, рядом не было никого, кто бы мог прийти на помощь.

В урочище «Протятые камни» Путильского района на Буковине турист поскользнулся и упал со скалы.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Черновицкой области, мужчина выжил, но получил травму конечности.

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"Мужчина отправился в горы один, рядом не было никого, кто бы мог прийти на помощь. Несмотря на скалистую местность, скорая не могла добраться к мужчине, поэтому пострадавший обратился к спасателям. Поскольку у мужчины было подозрение на перелом ноги, спасатели оказали домедицинскую помощь пострадавшему и иммобилизировали поврежденную конечность, после чего травмированного доставили в Выжницкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Индии турист свалился с 15-метрового водопада при попытке сделать удачное селфи.