Турист свалился с 15-метрового водопада при попытке сделать удачное селфи (видео)

15:09, 08 мая 2018
Новости туризма
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Об этом сообщает Daily Mail.

24-летний Субрат Наг посещал со своими друзьями водопад Гали Гайдар в Корапуте, Индия, и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности. Однако во время съемки парень поскользнулся и упал с высоты 15 метров.

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Когда друзья Нага спустились к ущелью, чтобы помочь, они нашли его живым, но без сознания. В критическом состоянии туриста направили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В ходе расследования инцидента выяснилось, что Наг начал скользить вниз из-за находившихся под водой водорослей.

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Теги: #Индия#туристы#Водопад