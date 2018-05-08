Турист свалился с 15-метрового водопада при попытке сделать удачное селфи (видео)
15:09, 08 мая 2018Новости туризма
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24-летний Субрат Наг хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности.
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как желавший сделать селфи турист из Индии упал с вершины водопада.
Об этом сообщает Daily Mail.
24-летний Субрат Наг посещал со своими друзьями водопад Гали Гайдар в Корапуте, Индия, и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности. Однако во время съемки парень поскользнулся и упал с высоты 15 метров.
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Когда друзья Нага спустились к ущелью, чтобы помочь, они нашли его живым, но без сознания. В критическом состоянии туриста направили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В ходе расследования инцидента выяснилось, что Наг начал скользить вниз из-за находившихся под водой водорослей.
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