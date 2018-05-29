В Одесской области за вождение автомобиля в нетрезвом виде задержан депутат райсовета
01:10, 29 мая 2018Происшествия
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По некоторым данным, водитель – депутат «Оппозиционного блока», глава районной организации «Оппозиционного блока» Александр Пономаренко.
Водитель предпринял попытку скрыться, значительно увеличив скорость / Фото УНИАН
В городе Измаиле Одесской области за вождение автомобиля в нетрезвом виде задержан депутат райсовета.
Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, в Измаиле местная патрульная полиция 27 мая задержала нетрезвого водителя, который управлял автомобилем Toyota Land Cruiser.
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По некоторым данным, водитель – депутат «Оппозиционного блока», глава районной организации «Оппозиционного блока» Александр Пономаренко.
Полицейские решили остановить его иномарку из-за грязных номерных знаков, но водитель предпринял попытку скрыться, значительно увеличив скорость. Однако нарушителя задержали, проверка показала уровень алкоголя в крови 2,18 промилле. В отношении мужчины составлены соответствующие административные документы.
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