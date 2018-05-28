Пограничники задержали россиянина и украинца со старинными деньгами и патефоном (фото)

Обнаруженные предметы, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты.

Пограничники задержали россиянина и украинца, которые пытались вывезти из Украины патефон и банкноты времен УНР и царской России.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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В частности, сообщается, что во время оформления в пункте пропуска "Бачевск" российского автомобиля Lada пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил банкноту Украинской Народной Республики "10 шагов" 1918 года выпуска и старинный патефон, изготовленный в 30-х годах прошлого века.

В этот же день, осматривая в пункте пропуска "Катериновка" украинский автомобиль Renault Megane, пограничники среди личных вещей украинца обнаружили старинные денежные знаки: купюра "Государственный кредитный билет" номиналом "Один рубль" 1898 года выпуска, "Три рубля" 1905 года и "Двадцать пять рублей" 1909 года.

Обнаружены предметы, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты.

На правонарушителей составлены административные материалы.

Как сообщал УНИАН, 28 мая на КПВВ "Гнутово" в зоне проведения ООС был задержан гражданин Украины, который пытался провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.