На пункте пропуска "Гнутово" задержали партию оборудования для майнинга (видео)
На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения ООС был задержан гражданин Украины, пытавшийся провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.
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Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Согласно информации, мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобиле "Шкода". Во время проверки, которую проводили пограничники Донецкого отряда и представители ГФС, он пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого оборудования составила 122 тысяч гривень.
Как заявил задержанный, подобное оборудование пользуется большим спросом на оккупированных территориях, и поэтому он решил заработать на перепродаже.
На данный момент техника была изъята представителями ГФС для принятия правового решения. Нарушителю инкриминируют ч. 1 ст. 294-3 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение порядка перемещения товаров".