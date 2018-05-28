На пункте пропуска "Гнутово" задержали партию оборудования для майнинга (видео)

Стоимость изъятой техники составляет 122 тысячи гривень.

На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения ООС был задержан гражданин Украины, пытавшийся провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.

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Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Согласно информации, мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобиле "Шкода". Во время проверки, которую проводили пограничники Донецкого отряда и представители ГФС, он пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого оборудования составила 122 тысяч гривень.

Как заявил задержанный, подобное оборудование пользуется большим спросом на оккупированных территориях, и поэтому он решил заработать на перепродаже.

На данный момент техника была изъята представителями ГФС для принятия правового решения. Нарушителю инкриминируют ч. 1 ст. 294-3 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение порядка перемещения товаров".