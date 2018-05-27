Возле Яворовского полигона во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего

14:16, 27 мая 2018
Происшествия
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Возле Яворовского полигона на Львовщине обнаружили мертвым военнослужащего / фото УНИАН

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

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Согласно информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

«Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры», - сообщил Поронюк.

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Теги: #Львовщина#Яворивский полигон#смерть военнослужащего