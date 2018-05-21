Нацполиция объявила повышенный уровень террористической угрозы

18:15, 21 мая 2018
Общество
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Особый режим работы правоохранителей связан с финалом Лиги чемпионов в Киеве / фото УНИАН

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД Украины.

«С сегодняшнего дня и до конца мероприятий у нас повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию об обнаружении бесхозных вещей», - сказал руководитель полиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой добавил, что до завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы.

«Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильных, 53 железнодорожных. На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлечены до 100 служебных собак. Организовано прибытие около 11 тысяч болельщиков через аэропорт Борисполь. Ожидается прибытие около 15 тысяч человек автомобильным транспортом», – отметил Яровой.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что ответственность лежит не только на руководителях региональных подразделений, но и на всем личном составе.

«Основная нагрузка идет именно на личный состав. От рядовых зависит успех всего мероприятия. Личный состав надо поощрять, поэтому я ставлю перед руководителями такую задачу», – подчеркнул он.

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Теги: #полиция#Киев#Лига чемпионов