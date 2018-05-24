В Днепре произошел масштабный пожар на предприятии, который было видно в другой части города (фото, видео)

В течение двух часов четыре отделения спасателей тушили пожар.

В ночь на 24 мая по улице Осенней Индустриального района города Днепр произошел масштабный пожар на предприятии.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области, горели деревянные поддоны на площади 500 кв. м.

В течение двух часов четыре отделения спасателей тушили пожар.

"Пожар локализован в 03:24 и ликвидирован в 05:24. К тушению пожара было привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Информатор", пожар был такой силы, что его было видно более чем в 10 км от места происшествия.

Видео ГСЧС

Причина пожара пока неизвестна, ее выяснением занимаются правоохранительные органы.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Днепре на проспекте Труда загорелось свалку. Огонь охватил около 1 тысячи кв. м.