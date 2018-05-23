Вероятный виновник взрыва в туристической Затоке находится в коме (видео)
13:03, 23 мая 2018Происшествия
1112
Спасатели и полицейские подозревают, что именно потерпевший мог быть виновником взрыва и пожара.
Уголовное производство открыли по статье "умышленное уничтожение имущества" / Скриншот видео ТСН
Мужчина, который может быть виновником взрыва в туристической Затоке на Одесщине, до сих пор находится в коме, у него 70% ожогов тела.
Читайте такжеВ Одесской области подорвали самодельное взрывное устройство на базе отдыха
Как говорится в сюжете ТСН, в одной из комнат базы отдыха была разлита газовоздушная смесь, она и вспыхнула. Ожоги получил 27-летний мужчина. Спасатели и полицейские подозревают, что именно потерпевший мог быть виновником взрыва и пожара. Камеры наблюдения зафиксировали, что мужчина находился на балконе комнаты, и в момент подрыва пытался быстро скрыться от взрывной волны.
Уголовное производство открыли по статье об умышленном уничтожении имущества.
Человек, который может быть виновником взрыва в туристической Заливе, до сих пор находится в коме
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter