Вероятный виновник взрыва в туристической Затоке находится в коме (видео)

13:03, 23 мая 2018
Происшествия
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Уголовное производство открыли по статье "умышленное уничтожение имущества" / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, в одной из комнат базы отдыха была разлита газовоздушная смесь, она и вспыхнула. Ожоги получил 27-летний мужчина. Спасатели и полицейские подозревают, что именно потерпевший мог быть виновником взрыва и пожара. Камеры наблюдения зафиксировали, что мужчина находился на балконе комнаты, и в момент подрыва пытался быстро скрыться от взрывной волны.

Уголовное производство открыли по статье об умышленном уничтожении имущества.

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Теги: #взрыв#Затока