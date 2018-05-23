Вероятный виновник взрыва в туристической Затоке находится в коме (видео)

Спасатели и полицейские подозревают, что именно потерпевший мог быть виновником взрыва и пожара.

Мужчина, который может быть виновником взрыва в туристической Затоке на Одесщине, до сих пор находится в коме, у него 70% ожогов тела.

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Как говорится в сюжете ТСН, в одной из комнат базы отдыха была разлита газовоздушная смесь, она и вспыхнула. Ожоги получил 27-летний мужчина. Спасатели и полицейские подозревают, что именно потерпевший мог быть виновником взрыва и пожара. Камеры наблюдения зафиксировали, что мужчина находился на балконе комнаты, и в момент подрыва пытался быстро скрыться от взрывной волны.

Уголовное производство открыли по статье об умышленном уничтожении имущества.